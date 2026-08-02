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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يطلق النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

دشن اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”.

وذلك تحت شعار "عام صوت المريض ودعم المرضى"، من مقر المركز الصحي بحي غرب شبين الكوم، وسط تواصل ميداني مكثف لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة. 

 ​تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض لتصل إلى كل مواطن في مختلف ربوع المحافظة، باعتبار الصحة أحد أهم أركان "الجمهورية الجديدة". 

​تفقد ميداني وحزمة خدمات متكاملة، ​وقد أجرى المحافظ جولة تفقدية شملت عدداً من الأقسام الطبية والمعمل الإكلينيكي بالمركز الصحي، واطلع على آلية سير العمل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضم المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات الصحية المجانية، أبرزها:  

* ​الكشف المبكر: عن الأمراض المزمنة والأورام السرطانية.  

* ​رعاية الفئات الأولى بالرعاية: مبادرات دعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين.  

* ​الرعاية المبكرة للأطفال: الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، ومتابعة نمو الأطفال والتطعيمات الأساسية.  

* ​الفحوصات الشاملة: فحص المقبلين على الزواج وتقديم خدمات. 

​وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة حسن استقبال المواطنين، مع توجيه الجهات التنفيذية بتوفير الدعم اللوجستي وتذليل أي عقبات قد تعوق تحقيق أهداف المبادرة.  

​أكد السيد اللواء محافظ المنوفية :

"مبادرة (100 يوم صحة) تُجسد اهتمام القيادة السياسية الصادق ببناء الإنسان المصري. نؤكد دعمنا الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة للتوسع في المشاريع الطبية التي ترتقي بجودة حياة المواطنين."  

​انتشار مكثف واستمرار الخدمات لليوم الثاني

​ومع انطلاق اليوم الثاني للمبادرة، استمرت الفرق الطبية بكافة الإدارات الصحية في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية وسط إقبال جماهيري لافت؛ حيث انتشرت القوافل والفرق المتنقلة بالميادين، وأماكن التجمعات، والمؤسسات، إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات بالنقاط الثابتة داخل المستشفيات والوحدات الصحية.  

​ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى، مدير مديرية الصحة بالمنوفية، أن خطة العمل تسير بكفاءة عالية لتغطية كافة المراكز والقرى، مع تقسيم العمل بين:  

​فرق طبية ثابتة: متواجدة بكافة الوحدات والمراكز الصحية.  

​فرق طبية متحركة: تجوب القرى والمناطق النائية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين.  

​وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على الفحص فقط، بل تشمل التوعية الصحية وتحويل الحالات التي تتطلب فحوصات متقدمة أو علاجاً متخصصاً إلى المستشفيات والجهات المختصة فوراً، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة بقرى ومراكز المنوفية.

المنوفية محافظة المنوفية 100 مليون صحة وكيل وزارة الصحة عمرو الغريب

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