دون خلافات.. تفاصيل مقـ.ـتل مسن على يد جاره بالمنوفية

شهدت قرية شنواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جريمة قتل هزت القرية كلها راح ضحيتها مسن داخل منزله.

وأكد أحد الأهالي أن المجني عليه ويدعي ممدوح القط يبلغ من العمر 70 عاما ويعمل تاجر فاكهة وليس هناك أي خلافات بينه وبين المتهم، وانه كان يتمتع بحسن الخلق السيرة الطيبة، وأنه لا يتدخل بأي مشادات أو مشاحنات، كما أكد أن المتهم جاره لكن لا يوجد بينهم أي خلافات.

بحسب التحريات الأولية وشهود عيان توجه المتهم إلى منزل المجني عليها بحجة الجلوس وشرب الشاي كالمعتاد بين الجيران، وأثناء تواجده داخل المنزل طلب المتهم من المسن مبلغا ماليا وعندما رفضت طلبه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت سريعاً.

وأسفرت المشادة عن قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة فارق على إثرها الحياة.

وخيم الحزن على قرية شنواي التابعة لمركز أشمون بعد خبر مقتل ممدوح ابن القرية، واثيرت حالة من الجدل خصوصا ان القرية غير معتادة على مثل هذه الوقائع.

تم نقل جثمانه الي المستشفى التعليمي للعرض على الطب الشرعي قبل تسليم الجثمان لأهله وذويه ودفنه في مقابر العائلة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .