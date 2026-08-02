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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تكلف الدكتور محمد زيدان للإشراف على قطاع شؤون التعليم والطلاب

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أصدر الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتكليف الدكتور محمد زيدان، عميد كلية التربية النوعية، بالإشراف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة العمل الأكاديمي والإداري، والاستفادة من الكفاءات العلمية في قيادة القطاعات الحيوية، بما يواكب خطط التطوير التي تنتهجها الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن قطاع شؤون التعليم والطلاب يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية داخل الجامعة، لما يضطلع به من مسؤولية تطوير العملية التعليمية، ومتابعة تنفيذ اللوائح والبرامج الدراسية، ورعاية الطلاب، والارتقاء بالأنشطة والخدمات الطلابية، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات القادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه التكليفات تأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين القيادات الأكاديمية من أداء دورها في تنفيذ استراتيجية الجامعة، خاصة في ظل ما تشهده جامعة المنوفية من تطوير متواصل بالتزامن مع احتفالها باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد زيدان عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجامعة على هذه الثقة، مؤكدًا حرصه على مواصلة تطوير منظومة التعليم والطلاب، ودعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب، والعمل بالتنسيق مع مختلف كليات الجامعة لتحقيق بيئة تعليمية متميزة تسهم في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية تكليف شؤون التعليم

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