محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بالقطاع الصحي ويناقش آليات تطوير الخدمات ويؤكد لا تهاون في صحة المواطن

عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي ، والوقوف على أبرز التحديات ووضع آليات عملية فعالة لتطوير منظومة العمل وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفي مدير مديرية الصحة ، الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية ، الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية ، مديري المستشفيات المركزية والنوعية ، مديري الإدارات الصحية بنطاق المحافظة ، عدد من مديري الإدارات المعنية بالمديرية.

إستمع محافظ المنوفية إلي شرح مفصل من مدير مديرية الصحة حول الموقف التنفيذي لمنظومة العمل بالمستشفيات والإدارات الصحية ، وخطط تطوير الخدمات ، وأبرز التحديات والمقترحات اللازمة لدعم المنظومة الصحية بمختلف الإدارات الصحية بمراكز ومدن المحافظة ، وكذلك الموقف النهائي للمشروعات الجاري تنفيذها وسبل دفع وتيرة العمل وتسريع نسب الإنجاز لنهوها وفق الجداول الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين ، مشدداً علي أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية ، مشيراً إلي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع عناصر المنظومة الصحية لتيسير حصول المواطنين علي أفضل الخدمات والمساهمة ، وكذا ضرورة المتابعة اليومية لسير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والالتزام الكامل بالانضباط الإداري، والتواجد المستمر للأطقم الطبية ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وجاهزية كافة الأقسام الطبية بكافة المستشفيات ، إلي جانب وضع خطط فعالة ، مع تكثيف المرور الميداني على مختلف المنشآت الصحية لرصد أي معوقات والعمل على حلها بشكل فوري بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

وخلال الإجتماع ، أكد محافظ المنوفية إلي أن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يقتصر على تطوير المباني أو توفير الأجهزة الطبية، بل يبدأ من وجود كوادر طبية مؤهلة تمتلك الكفاءة العلمية وتحمل المسؤولية والقدرة على التعامل الإنساني والمهني مع المرضى بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن وتحسن من مستوى الأداء داخل جميع المنشآت الصحية ، مشدداً علي أن حسن استقبال ومعاملة المريض وسرعة الاستجابة لاحتياجاته يمثلان جزءاً أساسياً من جودة الخدمة الطبية ، وأنه لا تهاون أو تقصير يمس حق المواطن في الحصول على خدمة صحية لائقة.

كما أشار محافظ المنوفية ، إلي مواصلة التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتنفيذ خطط طموحة لتطوير القطاع الصحي ، من خلال التوسع في إنشاء الصروح الطبية الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ، لافتاً أبرز المشروعات الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية ومنها ( مستشفى شبين الكوم العام الجديدة على مساحة 13,781 م2 ، ووضع حجر الأساس لمبنى جديد بمستشفى بركة السبع المركزي ) إلي جانب عدد من المشروعات الأخري بما يتماشي مع خطة الدولة نحو بناء منظومة صحية حديثة ومتطورة توفر خدمات علاجية متميزة تليق بأبناء محافظة.