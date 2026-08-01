ولاية أمريكية تستبدل شواحن المركبات الكهربائية بمهابط للسيارات الطائرة

حصلت ولاية فلوريدا الأمريكية على تمويل اتحادي يبلغ 197 مليون دولار مخصص لتطوير البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

ولكن على عكس الولايات الأخرى التي سارعت بتركيب نقاط الشحن على الطرق السريعة، احتفظت فلوريدا بهذه الأموال لسنوات، وتتجه الآن نحو استثمارها لبناء شبكة طرق جوية مخصصة للسيارات الطائرة بالقرب من ملاعب الجولف والمجمعات الفاخرة.

خطة لإنشاء 32 منصة إقلاع للسيارات الطائرة في فلوريدا

تستهدف ولاية فلوريدا تحويل مسار التمويل البالغ 197 مليون دولار لإنشاء 32 منصة إقلاع وهبوط مخصصة لمركبات الطيران في أنحاء الولاية.

ويرى المسؤولون أن السيارات الطائرة قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة مشكلات الازدحام المروري الكثيف على الطرق السريعة، مما يجعل هذا التوجه استثمارًا مستقبليًا يتماشى مع التطورات الحديثة في قطاع النقل الجوي.

البنية التحتية للسيارات الكهربائية ومستقبل النقل الجوي

وفَّر البرنامج الوطني للبنية التحتية للسيارات الكهربائية ملايين الدولارات للولايات الأمريكية؛ بهدف توسيع شبكات الشحن المحلية.

وفي حين نجحت العديد من الولايات في بناء محطات شحن ممولة من أموال الضرائب لخدمة مالكي السيارات الكهربائية؛ اختارت فلوريدا مسارًا مختلفًا، حيث تسعى لاستغلال هذه الموارد في دعم تكنولوجيا السيارات الطائرة بدلًا من التركيز على المركبات الكهربائية التقليدية.