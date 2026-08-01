الداخلية تحبط محاولة تهريب مخدرات وآثار في الجيزة| تفاصيل بالصور

واصلت أجهزة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى (يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.. وضبط بحوزتهم (150 كيلو جرام حشيش و4 قطع أسلحة نارية متنوعة و 90 قطعة يشتبه فى أثريتها) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (16 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم عرض القطع المشتبه فى أثريتها على الجهات المعنية لتحديد ماهيتها.



