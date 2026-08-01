قائد الجيش اللبناني: نرفض بقاء الاحتلال وسنواصل حماية الأرض ودعم عودة الأهالي

تفقّد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، ولواء المشاة الخامس في الشواكير، وفوج التدخل الخامس في كفردونين، حيث اطّلع على الأوضاع والمهمات المنفذة ضمن قطاع المسؤولية، والتقى الضباط والعسكريين مهنئًا إياهم بمناسبة عيد الجيش.

وأشاد هيكل بجهود العسكريين وتفانيهم، مؤكدًا أن تضحياتهم النابعة من إيمانهم برسالتهم لا تُقدّر بثمن، ومشددًا على أن قوة لبنان تستمد من جيشه، وأن نجاح المؤسسة العسكرية يعتمد على تكاتف جميع وحداتها وعناصرها.

وأكد قائد الجيش رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن تضحيات الشهداء والجرحى لن تذهب سدى، وأن الجيش سيواصل الوقوف إلى جانب الأهالي ومواكبة عودتهم رغم التحديات، وختم بالتأكيد على التمسك بوحدة لبنان والدفاع عنه بجيش واحد يحمي حدوده ويصون استقراره.