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قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في ضبط طن من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.


وجاءت الحملة بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وبالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية.
وأسفرت الحملة عن ضبط الكمية داخل مخزن يعمل دون ترخيص ويخزن الأغذية في ظروف غير صحية، كما تم تحرير محاضر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية، وأخرى للعاملين به لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية.
وأوصت اللجنة المختصة بالغلق الإداري للمخزن، لعمله بدون ترخيص وحيازته أغذية مجهولة المصدر تمثل خطرًا على الصحة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، كما دعت المواطنين إلى شراء المنتجات من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي مخالفات غذائية عبر الصفحة الرسمية للمديرية.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الشؤون الصحية الحملات الرقابية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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