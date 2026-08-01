قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 ألف دولار شهريا.. ترامب يطلق خدمة مدفوعة للوصول الفوري إلى منشورات تروث سوشيال
7 ولايات تحت الاستهداف.. تصاعد الهجمات السيبرانية على أنظمة المياه الأمريكية وشبهات تتجه نحو إيران
مدير إدارة الصيانة يكشف تفاصيل الدقائق الأولى للتعامل مع حريق سفينة ميناء دمياط
هل تقترب المواجهة العسكرية؟.. هشام الحلبي يرسم سيناريوهات الضربة الأمريكية المحتملة ضد إيران
يوسف أسامة نبيه يقترب من الدوري العراقي.. تفاصيل
بعد شائعات خطورة البطيخ والمانجو.. استشاري تثقيف غذائي يكشف مفاجأة
رسائل تصعيدية ضد إيران.. ترامب يشعل الجدل بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي | شاهد
منتخب مصر للسيدات يخسر أمام مالاوي بثلاثية بأمم إفريقيا
أشرف أبو الهول: اجتماع القاهرة يمهد لتنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن
مواصفات شيفروليه تراكس 2026 وسعرها عالميًا
تحذيرات دولية وتصاعد التوترات.. لميس الحديدي: الشرق الأوسط يقترب من مرحلة شديدة الخطورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الضرائب: حوافز جديدة للممولين الملتزمين وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

الضرائب
الضرائب
اخبار توك شو

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، تقدم حوافز جديدة للممولين الملتزمين، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية طُرحت في عام 2025، وكان الهدف منها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للممولين والحد من النزاعات الضريبية.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على توسيع نطاق الحوافز والتيسيرات الضريبية.

وأشار إلى أن ما يُطبق حاليًا هو الحزمة الثانية من التسهيلات، والتي تستهدف تشجيع الالتزام الضريبي من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للممولين الملتزمين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية.

وأكد أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم في البورصة، واستبدالها بضريبة أخرى قدرها 5 في الألف تُحصَّل عند تنفيذ التعاملات، وذلك في إطار التيسير على المتعاملين.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على قيد وتداول أوراقهم المالية في البورصة، بما يسهم في الحد من المنازعات الضريبية.

الضرائب مصلحة الضرائب الأرباح الرأسمالية وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

بيزيرا

عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

فاتورة الكهرباء

تصل لـ 5480 جنيها.. قيمة فاتورة كهرباء أغسطس بعد زيادة أسعار الشرائح

ترشيحاتنا

إسرائيل ترفع مستوى التأهب الدفاعي

إسرائيل ترفع مستوى التأهب الدفاعي وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران

أمازون

أسهم أمازون تقفز بأكبر وتيرة منذ 2012 بعد تسارع نمو الحوسبة السحابية

الخطوط الجوية البريطانية

الخطوط الجوية البريطانية تواجه اختبارًا صعبًا مع ارتفاع الوقود وعزوف المسافرين

فيديو

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد