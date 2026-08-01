الأهلي يجهز بديلًا أفريقيا في حال رحيل بن رمضان إلى الشمال القطري

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر، أن النادي الأهلي يعتزم التعاقد مع لاعب وسط أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في حال إتمام رحيل التونسي محمد علي بن رمضان إلى نادي الشمال القطري.

محمد علي بن رمضان

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل دراسة عدد من الخيارات لتدعيم خط الوسط، تحسبًا لإتمام صفقة انتقال بن رمضان، في ظل اقتراب اللاعب من خوض تجربة جديدة في الدوري القطري.

وكانت تقارير متطابقة قد أشارت إلى أن مفاوضات انتقال محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري وصلت إلى مراحل متقدمة، مع وجود اتفاق مبدئي بين الأطراف، بينما يواصل الأهلي تجهيز البدائل لضمان عدم تأثر الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.