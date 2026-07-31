أمير هشام: بن رمضان كان يرغب في البقاء.. وقرار عموتة وراء رحيله

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي، لديه الرغبة في استكمال مسيرته مع القلعة الحمراء في الموسم الجديد، لكن سيد عبد الحفيظ المشرف العام على الكرة كان يرى أنه من الأفضل خروج اللاعب التونسي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية: وجهة نظر عبدالحفيظ كانت قبل قدوم الحسين عموتة المدير الفني للأهلي، ووائل جمعة مدير الكرة الحالي.

وأضاف: الحسين عموتة كان يعمل على تقييم بن رمضان في الفترة الأخيرة، ومنذ أيام المدرب أبلغ إدارة الكرة بالنادي الأهلي أنه لا يُمانع فكرة رحيل اللاعب التونسي، وبناءً على ذلك عادت المفاوضات بين الأهلي والشمال القطري.

وأوضح: اهتمام الشمال القطري لم يتوقف على الإطلاق، وعادت المفاوضات مع الأهلي، وخلال الفترة الحالية يتم وضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال بن رمضان للنادي القطري.

وأشار إلى أن الصفقة بنسبة 95% تم حسمها لصالح الشمال القطري، ورحيل اللاعب جاء بناء على موافقة من الحسين عموتة.