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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد علي بن رمضان يرحل عن الأهلي إلى الدوري القطري.. تفاصيل جديدة

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
حمزة شعيب

 

كشفت مصادر عن تطورات جديدة في مستقبل التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، بشأن إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت المصادر بأن بن رمضان أنهى كافة التفاصيل الشخصية الخاصة بانتقاله إلى أحد أندية الدوري القطري، على أن يغادر صفوف الأهلي عقب خوض الفريق مباراته الودية أمام لافيينا، تمهيدًا للانضمام إلى ناديه الجديد خلال الساعات المقبلة.

وكان نادي الشمال القطري قد تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي للتعاقد مع بن رمضان، في ظل مفاوضات جرت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، بعدما أبدى النادي القطري رغبة قوية في ضم اللاعب.

وشهد موقف اللاعب التونسي تطورات متلاحقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تمسك المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، في وقت سابق باستمراره ضمن صفوف الفريق، قبل أن يجدد بن رمضان رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة الموقف النهائي للصفقة، وما إذا كان بن رمضان سيغادر الأهلي رسميًا وينضم إلى الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد علي بن رمضان الأهلي بن رمضان

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