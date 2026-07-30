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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حمدي رزق: صور «الأجسام الطائرة المجهولة» المنشورة من البنتاجون تثير تساؤلات عن توقيت الكشف عنها

حمدي رزق
حمدي رزق

قال الإعلامي حمدي رزق إن الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ضمن دفعة من الملفات التي رُفع عنها السرية بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، أو ما يُعرف في الأدبيات الغربية بـ«الظواهر الجوية غير المحددة»، تثير العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه الظواهر وتوقيت الكشف عن الوثائق المرتبطة بها.

وأضاف، خلال برنامجه نظرة، أن الحديث السابق عن وجود ملفات سرية تحتفظ بها جهات أمريكية بشأن هذه الظواهر كان يُقابل بالتشكيك واعتباره من «نظريات المؤامرة»، مشيرًا إلى أن الكشف عن تلك الوثائق يفتح المجال أمام الباحثين والمفكرين والمهتمين لتقديم تفسيرات قد تساعد المؤسسات الأمريكية في فهم هذه الظاهرة.

وتساءل رزق عن أسباب الإفراج عن هذه الوثائق في التوقيت الحالي، خاصة مع ظهور بعض الأجسام في مناطق تشهد توترات وصراعات، من بينها مضيق هرمز وبحر العرب وبحر عُمان، معتبرًا أن تزامن ظهورها مع الأحداث المتصاعدة في منطقة الخليج يطرح تساؤلات تحتاج إلى تفسير.

من جانبه، قال الدكتور وسيم السيسي إن الحديث عن رفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية عام 1976 عزمه الكشف عن تلك الملفات، بعدما أكد أنه شاهد بنفسه جسمًا طائرًا غامضًا.

وأضاف السيسي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في رصد الأجسام الطائرة المجهولة، خاصة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وهو ما دفع الكونجرس إلى استدعاء مسؤولين من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لمناقشة طبيعة هذه الظواهر، في ظل عدم التوصل إلى تفسير واضح لها.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات البريطانية طالبت أيضًا الحكومة بالكشف عن المعلومات والحقائق التي تمتلكها بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، وسط استمرار الجدل العالمي حول طبيعتها وأسباب ظهورها.

حمدي رزق الأجسام الطائرة المجهولة «نظريات المؤامرة» منطقة الخليج مضيق هرمز

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