قرار من عموتة بعد ودية لافيينا.. اجتماع حاسم لتحديد قائمة الموسم الجديد

يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، حسم ملامح قائمة الفريق للموسم الجديد، عقب انتهاء المباراة الودية أمام لافيينا، والمقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق الموسم الجديد.

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن عموتة سيحسم موقف عدد من اللاعبين بعد متابعة مستواهم في مواجهة لافيينا، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن القائمة.

وأضاف أن جلسة مرتقبة ستجمع الحسين عموتة مع وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ، وربما يحضرها أيضًا ياسين منصور، من أجل مناقشة القائمة النهائية، وحسم أسماء اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق، إلى جانب تحديد الراحلين خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض مساء اليوم مباراته الودية الثانية أمام لافيينا، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة.

وتقام المباراة في السادسة مساءً على ملعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، دون نقل تلفزيوني، بناءً على رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على سرية التحضيرات الفنية خلال فترة الإعداد.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق.

ويهدف الجهاز الفني إلى استغلال المباريات الودية لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة بعض الأفكار الخططية، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي واستكمال التحضيرات للموسم الجديد.