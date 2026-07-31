الصراع يشتعل.. أندية سعودية وأمريكية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، في سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تعكس طموحات النادي لتعزيز صفوفه بأحد أبرز اللاعبين في كرة القدم المصرية.

ومنذ رحيل محمد صلاح عن ليفربول مع نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة امتدت لتسعة أعوام داخل صفوف الفريق الإنجليزي، ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى عدد من أندية الدوري السعودي، في ظل اهتمام متواصل بالحصول على خدماته، حيث تم تداول أسماء عدة أندية ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد الصحفي التركي ياجيز سابونكوجلو أن نادي الدرعية يراقب موقف محمد صلاح عن قرب، إلى جانب نادٍ سعودي آخر، استعدادًا للتحرك بشكل رسمي إذا لم تكتمل صفقة انتقال اللاعب إلى نادي بشكتاش التركي، الذي يقود المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأوضح سابونكوجلو أن إدارة الدرعية تتابع جميع المستجدات المتعلقة بمستقبل اللاعب، وترغب في استغلال أي تعثر قد يطرأ على مفاوضاته مع النادي التركي من أجل تقديم عرض رسمي لضمه.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين محمد صلاح ونادي بشكتاش وصلت إلى مراحل متقدمة خلال الأيام الماضية، لكنها شهدت حالة من التوقف بسبب وجود خلافات حول بعض البنود التعاقدية، خاصة تلك المتعلقة بوكيل أعمال اللاعب رامي عباس، وهو ما أدى إلى تأجيل حسم الصفقة حتى الآن.

ورغم دخول أكثر من نادٍ على خط المفاوضات، أكد الصحفي التركي أن بشكتاش لا يزال يمتلك الحظوظ الأكبر للتعاقد مع محمد صلاح، بفضل العرض المالي الذي قدمه للاعب، والذي يُعد الأعلى حتى الآن.

وأضاف أن المنافسة لا تقتصر على الأندية السعودية فقط، إذ توجد أيضًا مفاوضات من ناديين ينشطان في الدوري الأمريكي، لكن الأفضلية ما زالت تصب في مصلحة النادي التركي، مع استمرار ترقب الأندية المهتمة لأي تطورات قد تغير مسار الصفقة خلال الأيام المقبلة