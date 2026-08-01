يوسف أسامة نبيه يقترب من الدوري العراقي.. تفاصيل

أنهى يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك وبيراميدز السابق، اتفاقه مع نادي الموصل العراقي؛ تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وجاء الاتفاق بين الطرفين بعد نجاح المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية، حيث تم التوافق على جميع البنود الخاصة بالتعاقد، في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية والإعلان عن الصفقة.

ومن المنتظر أن يسافر يوسف أسامة نبيه إلى العراق خلال الفترة المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية، قبل التوقيع الرسمي والانضمام إلى تدريبات فريق الموصل، لبدء مشواره الجديد في الدوري العراقي.