رئيس جامعة طنطا يقدم التهنئة لمدير أمن الغربية

قدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، خالص التهنئة إلى اللواء رشاد فاروق؛ بمناسبة توليه منصب مدير أمن الغربية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الوطني.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمد حسين، خلال زيارته، على أهمية دور جهاز الشرطة المصري في حفظ الأمن والاستقرار، مشيداً بالتعاون المثمر والدائم بين جامعة طنطا ومديرية أمن الغربية، مؤكداً على الدور الحيوي لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية ودعم مسيرة التنمية المستدامة بالمحافظة.

تهنئة مساعدي وزير الداخلية

من جانبه، أعرب اللواء رشاد فاروق عن تقديره البالغ لهذه التهنئة الكريمة، مؤكداً حرص مديرية الأمن على تعزيز أواصر التعاون مع الجامعة وكافة مؤسسات المحافظة.