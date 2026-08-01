قفزة جماهيرية هائلة لحمزة عبدالكريم بعد التألق مع برشلونة

حقق النجم المصري الواعد حمزة عبدالكريم طفرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تجاوز حسابه الرسمي على إنستجرام حاجز 1.6 مليون متابع، بزيادة تخطت مليون متابع خلال أقل من 24 ساعة، عقب تألقه اللافت مع الفريق الأول لبرشلونة.

حمزة عبد الكريم

وجاءت القفزة الجماهيرية بعد الظهور المميز للمهاجم صاحب الـ18 عامًا، الذي سجل هدفي برشلونة في التعادل 2-2 أمام برمنجهام سيتي خلال المباراة الودية الأولى للفريق في فترة الإعداد، ليخطف الأنظار ويحصد إشادة واسعة من جماهير النادي والجهاز الفني بقيادة هانز فليك.

ويعكس هذا التفاعل الجماهيري حجم الاهتمام الذي حظي به اللاعب المصري بعد انطلاقته القوية مع برشلونة، في ظل التوقعات بأن يكون أحد أبرز المواهب الصاعدة خلال الموسم الجديد إذا واصل تقديم مستوياته المميزة.