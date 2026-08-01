عصام عبد الفتاح: العقوبات ستكون صارمة على المخطئ.. وتحليل للحالات التحكيمية كل أسبوع

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة لن تتهاون مع الأخطاء التحكيمية في الموسم المقبل.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر مع الإعلامي مجدي عبد الغني: تشكيل اللجنة قامات كبيرة ونمد أيدينا للجميع دون استثناء

واضاف: نعمل عمل احترافي بشكل كبير ونطلب الثقة في التحكيم المصري، وسوف نتحدث عن أخطاءنا ولن نكابر وسنعلن للرأي العام للسير في الطريق الصحيح

عقوبات على المخطئ



وتابع: العقوبات ستكون صارمة على المخطئ، وتحليل اداء الحكمان سيحدث كل اسبوع او أسبوعين ان امكن



وواصل: مش فارقة معايا نشتري او ناجر الفار، وما يهمني هو تطوير الحكام

واختتم: ولادنا الحكام شرفونا في كأس العالم وأمين عمر ابن مصر، وموافقة كابتن جمال على وجود في اللجنة شرف كبير