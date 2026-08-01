رسميا.. تشكيل لجنة الحكام الجديدة برئاسة عصام عبد الفتاح

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، وعضوية كل من:

* الكابتن جمال الغندور – نائب رئيس اللجنة.

* الكابتن سمير عثمان – نائب رئيس اللجنة.

* الكابتن وجيه أحمد – عضوًا.

* الكابتن محمود عاشور – عضوًا.

كما قرر مجلس الإدارة استكمال تشكيل اللجنة الفنية للحكام وأكاديمية الحكام خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالأداء الفني والإداري للحكام، وتأهيل كوادر جديدة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على مسابقات كرة القدم المصرية