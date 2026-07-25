عصام عبد الفتاح يكشف عن تفاصيل خطة تطوير لجنة الحكام الرئيسية

قدم عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية الجديد، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، على الثقة التي منحوها له بتكليفه برئاسة اللجنة، مؤكدًا أن المهمة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب تضافر جميع الجهود.

وأكد عبد الفتاح أن أولوياته خلال المرحلة الحالية تتمثل في حسم الملفات العاجلة الخاصة بمنظومة التحكيم، والانتهاء من إعداد الرؤية الفنية والإدارية للجنة الحكام، ووضع التشكيل الجديد للجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده خلال الاجتماع المقبل، حتى تبدأ اللجنة مباشرة مهامها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير الأداء التحكيمي، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتعزيز برامج التأهيل والتقييم، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.

وشدد عبد الفتاح على أن النهوض بالتحكيم المصري لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي والالتزام والانضباط والتعاون بين جميع عناصر المنظومة.