نجلاء بدر : لو جوزي اتجوز من ورايا هطلب الطلاق.. والقانون يديني الحق دا

تحدثت الفنانة نجلاء بدر، بصراحة عن أصعب المواقف التي مرت بها في حياتها وذلك خلال استضافتها في برنامج "في السر" مع الإعلامي هشام السيوفي ، كاشفة تفاصيل أزمة الثقة التي عانت منها بسبب أشخاص مقربين، كما أوضحت موقفها من فكرة زواج زوجها من اخرى وان تكون زوجة ثانية، مؤكدة أن الصدق بالنسبة لها أهم من أي شيء.

وقالت نجلاء بدر: "تعرضت لأزمة ثقة في حياتي من ناس وثقت فيهم وحبيتهم، واتخذلت كتير، وفقدت الثقة في ناس كتير حواليا، وخدت وقت طويل عشان أسترد الموضوع ده، وبقيت بعتمد إن اللي قدامي هو اللي يخليني أثق فيه."

وعن موقفها من زواج زوجها بأخرى، أكدت أن أصعب ما يمكن أن تواجهه هو أن تكتشف الأمر دون علمها، قائلة: "أقوى حاجة بالنسبة لي لو صحيت الصبح لقيت زوجي متجوز عليا، دي هتبقى كارثة ونهار أسود."

وأضافت أنها دائمًا ما تؤكد لزوجها أنه إذا أراد الزواج مرة أخرى فعليه أن يكون صريحًا معها، موضحة: "دايمًا بقوله لو عاوز تتجوز طلقني واتجوز، أنت حر، لكن متخدعنيش، واسألني، لو وافقت يبقى في زوجة تانية في حياتي، ولو موافقتش سيبني أمشي."

وأشارت نجلاء بدر إلى أنها لا تستطيع أن تحرم ما أحله الشرع، لذلك لا ترفض فكرة التعدد بشكل مطلق، قائلة: "مفكرتش هقبل بزوجة تانية ولا لأ، لأني بخاف أحرم الشرع، وممكن أبقى بحب زوجي، بس أنا مش بخاف وهو عاوز يتجوز والشرع محلل ليه ده."

واستكملت: "لو أصبحت قعيدة وعجوزة وهو مهتم بيا، بس عاوز يشوف حياته، هحبسه يعني؟"، لافتة إلى أنها ربما تتفهم الأمر إذا كانت هناك ظروف صحية أو إنسانية تمنعها من القيام بدورها، لكنها في الوقت الحالي ترفض الفكرة تمامًا، مؤكدة: "لو عرض عليا دلوقتي هرفض، لأني لسه كاملة، مفيش حاجة نقصاني، وممكن أوافق لو في حاجة نقصاني."

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الخداع هو ما لا يمكن أن تتقبله، قائلة: "هطلب الطلاق لو صحيت لقيته اتجوز عليا، لأنه ضحك عليا، والقانون يديني الحق ده."

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