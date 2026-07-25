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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو عبد العزيز : أستعد لمسلسل جديد ومسرحية شتوية.. وفيلم «الحافي» مفاجأة | خاص

الفنان عمرو عبد العزيز
الفنان عمرو عبد العزيز
أوركيد سامي

كشف الفنان عمرو عبد العزيز، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أنه يستعد للمشاركة في مسلسل من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، كما يحضّر لمسرحية جديدة تُعرض خلال الموسم الشتوي.

وعن السينما، أوضح أنه يشارك في فيلم «الحافي»، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة ومميزة بالنسبة له، إذ يجسد شخصية جديدة لم يقدمها من قبل، مشيرًا إلى أن جميع أعماله خلال الفترة المقبلة ستكون مفاجأة للجمهور.

وبسؤاله عن المنافسة في السينما، قال إن المستفيد الأول منها هو الجمهور، لأنها تتيح له مشاهدة أعمال جيدة وقصص متنوعة، ما يمنحه فرصة للاستمتاع بأفلام مختلفة.

أما عن المنشور الذي سبق أن نشره بشأن عدم زواجه حتى الآن، فأوضح مازحًا أنه كان مجرد دعابة، ووصفه بأنه «تخاريف ليلية».

وعندما سُئل عن مواصفات فتاة أحلامه، أجاب بروح الدعابة، قائلًا إنه يتمنى أن تكون «مثل سعاد حسني في فيلم صغيرة على الحب».


https://youtube.com/shorts/X5Jh65v5a1Q?si=UGzWdAL6uspnHwY5

الفنان عمرو عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن

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