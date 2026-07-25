تقلبات البحر تضرب الشواطئ.. تحذيرات في رأس البر وإغلاق بمطروح وجهود مكثفة للعثور على غريق ببورسعيد

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يقبل الآلاف على الشواطئ هربًا من حرارة الطقس، إلا أن اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر تهدد حياة المصطافين بعدد من الشواطئ المصرية.

وخلال الساعات الأخيرة، أصدرت الجهات المختصة تحذيرات متتالية لرواد عدد من الشواطئ، بالتزامن مع استمرار إغلاق شواطئ في مرسى مطروح، فيما تتواصل جهود البحث عن جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في شواطئ بورسعيد، في مشاهد تؤكد أهمية الالتزام بتعليمات الإنقاذ حفاظًا على الأرواح.

استمرار غلق 3 شواطئ مفتوحة بمرسى مطروح

في محافظة مطروح، أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، استمرار غلق عدد من الشواطئ المفتوحة لليوم الثاني على التوالي، بسبب استمرار ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمصطافين.

وأوضحت رئاسة المدينة، أن قرار منع السباحة لا يزال ساريًا على شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وعدم النزول إلى البحر حتى استقرار الأحوال البحرية.

شواطئ آمنة في مطروح

وفي المقابل، تستقبل الشواطئ الآمنة المصطافين بصورة طبيعية، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، والمنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، وسط انتشار لفرق الإنقاذ لمتابعة الحالة وتأمين رواد الشواطئ.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، أن متابعة حالة البحر تتم بشكل مستمر على مدار اليوم، بالتنسيق مع مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتغيرات في حالة الأمواج.

ودعت رئاسة المدينة المواطنين وزائري المحافظة إلى الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المجازفة بالنزول إلى الشواطئ المغلقة أو السباحة خارج المناطق المخصصة، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن إعادة فتح الشواطئ فور تحسن الأحوال البحرية.

تقلبات البحر تضرب الشواطئ المصرية

تحذيرات من نزول شاطئ رأس البر

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، عن ارتفاع الأمواج اليوم، حيث تشهد شواطئ رأس البر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأمواج، ويبلغ أقصى ارتفاع: 1.9 متر وأقل ارتفاع: 1.2 متر.

وشدد مجلس المدينة في بيان صادر عنه اليوم، ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، من قبل المواطنين من مصطافى راس البر وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر عند الشعور بخطورة الأمواج، مع الالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على الشواطئ.

وطالبوا بعدم ترك الأطفال داخل المياه دون مرافقة، وتجنب السباحة في المناطق العميقة أو أثناء اضطراب الأمواج،و تنفيذ تعليمات فرق الإنقاذ فورًا دون تردد، والإبلاغ عن أي حالة طارئة لأقرب فرد من فريق الإنقاذ.

تقلبات البحر تضرب الشواطئ المصرية

البحث عن جثمان شاب بعد غرقه بشواطئ بورسعيد



تتواصل محاولات البحث عن جثمان الشاب أحمد سليمان، ابن محافظة الإسماعيلية وتحديدًا القنطرة، عقب تعرضه للغرق أثناء وجوده بأحد شواطئ مدينة بورسعيد، وسط حالة من الحزن والقلق بين أسرته وأصدقائه وأهالي المنطقة.

وفي لفتة إنسانية، أعلن الغطاس والمنقذ هشام الشوبكي، تطوعه للمشاركة في عمليات البحث عن جثمان أحمد سليمان، مؤكدًا أنه سيحضر برفقة فريقه عقب صلاة الفجر للمساهمة في جهود البحث، داعيًا الله أن يكلل مساعيهم بالعثور على جثمان الشاب وإعادته إلى أسرته.

الشاب الغارق

ويواصل أهالي الشاب وأصدقاؤه متابعة جهود البحث في انتظار أي تطورات، وسط دعوات بأن تنتهي عمليات البحث بالعثور على أحمد وعودته إلى أسرته، التي تعيش ساعات عصيبة منذ وقوع حادث الغرق.

وقال هشام الشوبكي إن مشاركته تأتي انطلاقًا من واجبه الإنساني ورغبته في مساعدة أسرة الشاب في هذه المحنة، مؤكدًا استعداده لبذل أقصى جهد ممكن بالتعاون مع فريقه خلال عمليات البحث.

وتسود حالة من الحزن بين أهالي القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، الذين يترقبون نتائج عمليات البحث، داعين الله أن يرد أحمد إلى أهله، وأن يمنح أسرته الصبر والقوة في هذه اللحظات الصعبة.