بسبب ارتفاع الأمواج.. تحذيرات من نزول شاطئ رأس البر

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، عن ارتفاع الأمواج اليوم، حيث تشهد شواطئ رأس البر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأمواج، ويبلغ أقصى ارتفاع: 1.9 متر

وأقل ارتفاع: 1.2 متر.

وشدد مجلس المدينة في بيان صادر عنه اليوم، ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، من قبل المواطنين من مصطافى راس البر وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر عند الشعور بخطورة الأمواج، مع الالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على الشواطئ.

وطالبوا بعدم ترك الأطفال داخل المياه دون مرافقة، وتجنب السباحة في المناطق العميقة أو أثناء اضطراب الأمواج،و تنفيذ تعليمات فرق الإنقاذ فورًا دون تردد، والإبلاغ عن أي حالة طارئة لأقرب فرد من فريق الإنقاذ.