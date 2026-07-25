انتخاب فادي قانصو أميناً عاماً لاتحاد أسواق المال العربية

انتُخِب مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو أميناً عاماً للاتحاد، على أن يتسلّم مهامه رسمياً اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، بعد مسيرة مهنية وأكاديمية امتدت لأكثر من عشرين عاماً في مجالات الاقتصاد وأسواق المال.

وقانصو، المنحدر من بلدة الدوير جنوبي لبنان، هو خبير اقتصادي ومحلل لأسواق المال، وله العديد من الدراسات والمقالات المتخصصة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز على الاقتصاد الكلي وأسواق رأس المال والتكامل المالي الإقليمي. كما عمل أستاذاً جامعياً في عدد من الجامعات اللبنانية والفرنسية، ويحمل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة القديس يوسف في بيروت، ودكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة Aix-Marseille الفرنسية.

وكان قانصو قد انضم إلى اتحاد أسواق المال العربية مديراً للبحوث عام 2021، قبل أن يشغل منصب الأمين العام المساعد في عام 2023، حيث ساهم في دعم الاستراتيجية الداخلية وعمليات التخطيط، وصولاً إلى انتخابه أميناً عاماً.

يُذكر أن اتحاد أسواق المال العربية، الذي تأسس عام 1978 ومقره بيروت، يضم 18 بورصة عربية و7 غرف مقاصّة، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات وساطة من مختلف الدول العربية.