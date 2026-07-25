استمرار غلق 3 شواطئ مفتوحة بمرسى مطروح.. ما الذي يحدث؟

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، استمرار غلق عدد من الشواطئ المفتوحة لليوم الثاني على التوالي، بسبب استمرار ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمصطافين، بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر.

وأوضحت رئاسة المدينة أن قرار منع السباحة لا يزال ساريًا على شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات مسئولي الشواطئ وعدم النزول إلى البحر حتى استقرار الأحوال البحرية.

شواطي آمنة

وفي المقابل، تستقبل الشواطئ الآمنة المصطافين بصورة طبيعية، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، والمنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، وسط انتشار لفرق الإنقاذ لمتابعة الحالة وتأمين رواد الشواطئ.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أن متابعة حالة البحر تتم بشكل مستمر على مدار اليوم، بالتنسيق مع مسئولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للتغيرات في حالة الأمواج.

ودعت رئاسة المدينة المواطنين وزائري المحافظة إلى الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المجازفة بالنزول إلى الشواطئ المغلقة أو السباحة خارج المناطق المخصصة، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن إعادة فتح الشواطئ فور تحسن الأحوال البحرية.