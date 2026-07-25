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الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية عن استحقاق بعد استيفاء جميع الشروط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحصل على الرخصة الأفريقية عن استحقاق بعد استيفاء جميع الشروط

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن النادي حصل على الرخصة الأفريقية بنجاح بعد مجهود كبير من مجلس الإدارة، مشددًا على أن جميع الملفات المطلوبة تم إعدادها باحترافية حتى تم استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات عبر تطبيق زملكاوي إنه يوجه الشكر إلى حسين السيد وعمرو أدهم على المجهود الكبير الذي بذلاه خلال الفترة الماضية، خاصة في حصر جميع القضايا وسداد المديونيات المحلية، موضحًا أن دورهما كان محوريًا في إنهاء ملف الرخصة بالشكل المطلوب.

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن لجنة التراخيص في اتحاد الكرة تعاملت بمنتهى الدقة خلال عملية التدقيق، حيث تم تطبيق اللوائح والقوانين بالكامل دون أي مجاملات، وهو ما دفع النادي للاهتمام بكل تفاصيل المديونيات والعمل على استيفاء جميع المتطلبات.

وأوضح نصر أن النادي كان لديه نحو 4 قضايا محلية، وأن حسين السيد وعمرو أدهم حرصا على التأكد من عدم وجود أي مديونيات أخرى، قبل إنهاء كافة القضايا وسداد المستحقات المرتبطة بها، مما ساهم في استكمال متطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية.

وشدد هشام نصر على أن الزمالك لم يحصل على أي مجاملة فيما يتعلق بملف الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للوائح المنظمة، وأن النادي نال الرخصة بعد استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة وبجدارة.

هشام نصر رئيس نادي الزمالك الرخصة الأفريقية حسين السيد نادي الزمالك نائب رئيس الزمالك

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