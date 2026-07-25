جنازة بدل الزفاف.. مصرع زوجين وعريس قبل فرحه في انقلاب سيارة داخل مصرف بالشرقية

تحولت فرحة كانت تستعد لها إحدى قرى محافظة الشرقية إلى مأتم، بعدما خطف الموت شابًا في مقتبل العمر قبل أيام قليلة من زفافه، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف بطريق ميت معلا.

الحادث الأليم أسفر عن وفاة زوجين وإصابة شخص آخر، لتخيم حالة من الحزن على أهالي القرية.

تفاصيل مصرع شاب قبل زفافه بأيام في الشرقية

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية دهمشا التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، عقب تشييع جثمان الشاب أحمد عبد السلام، الذي لقي مصرعه في الحادث قبل نحو 20 يومًا فقط من موعد زفافه، وسط دعوات الأهالي والأصدقاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الشاب كان يستعد للاحتفال بزفافه خلال الشهر المقبل، وأنه كان يعيش أيامًا مليئة بالترتيبات والاستعدادات لهذه المناسبة، إلا أن القدر كان له كلمة أخرى، لتنتهي أحلامه في حادث مأساوي أودى بحياته.

وفاة زوجين وإصابة شخص آخر

ولم يكن أحمد عبد السلام الضحية الوحيدة للحادث، إذ أسفر انقلاب السيارة أيضًا عن وفاة الزوجين سارة عيد صالح، 30 عامًا، وزوجها أحمد جمال عودة، 47 عامًا، بينما أُصيب شخص آخر بكدمات متفرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف بطريق ميت معلا.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع ثلاثة أشخاص في موقع الحادث، وهم سارة عيد صالح، 30 عامًا، ربة منزل، وزوجها أحمد جمال عودة، 47 عامًا، عامل، وأحمد عبد السلام، 25 عامًا، من أبناء قرية دهمشا، فيما أُصيب شخص آخر بكدمات.

انتشال السيارة والضحايا من داخل المصرف

وتمكنت قوات الإنقاذ والأجهزة المعنية من انتشال السيارة والضحايا من داخل المصرف، قبل نقل الجثامين إلى مستشفى مشتول السوق، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من أعمال المناظرة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.