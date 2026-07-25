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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 4 طن هياكل دواجن ولحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات والمطاعم والهايبرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، نفذت حملات رقابية مكثفة بمراكز ومدن بلبيس ومنيا القمح ومشتول السوق، بالتنسيق مع مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، والرقابة التموينية، والرقابة التجارية، ورؤساء المراكز والمدن على مدار أسبوع.

وأشار إلي أنه أسفرت عن تحرير (١٥) محضرًا وضبط (٤ طن و١٤٧ كجم) من اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات الغذائية المخالفة شملت هياكل دواجن مجمدة (مخلفات)، ودواجن  غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحومًا بلدية ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية والمجازر المرخصة، صدور دجاج ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الصحية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية الطب البيطري وزارة الطب البيطري بالشرقية

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