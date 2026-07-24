فرقة الشرقية للفنون الشعبية تشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 40

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي"، احتفاء بالإبداع الفني وصون التراث وتعزيز التبادل الثقافي. وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وتأتي المشاركة في إطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، وتنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وتقدم فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة المدرب أحمد واصف، مجموعة من الفقرات الفلكلورية المستلهمة من التراث الشعبي المصري، والأخرى المعبرة عن البيئة الشرقاوية، بالمسرح الشمالي لمدينة جرش الأثرية، وتستمر حتى بعد غد الأحد 26 يوليو.

وتعد فرقة الشرقية للفنون الشعبية واحدة من أعرق الفرق الفنية التابعة لهيئة قصور الثقافة، إذ تأسست عام 1968، وتقدم التراث الشرقاوي من خلال عدة رقصات تجسد العادات والتقاليد بالمحافظة، منها: الفرح الشرقاوي، الحصان، الشمعدان، العصا، عرب الشرقية، السقايين، السبوع.

وشاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية، وحصدت العديد من الجوائز، من بينها الميدالية الفضية في مهرجان ديجون بفرنسا، والمركز الأول في مهرجان بورجاس ببلغاريا، والميدالية الذهبية في كوريا الجنوبية، إلى جانب دروع التميز في بلغاريا، وبلجيكا، واليابان، وغيرها.

ويعتبر مهرجان جرش للثقافة والفنون أحد أبرز الفعاليات الثقافية في الوطن العربي، ويقام سنويا في المدينة الأثرية بجرش، منذ عام 1981.

ويشهد المهرجان هذا العام أكثر من 220 فعالية ثقافية وفنية تستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتتنوع بين الحفلات الغنائية والموسيقية، والمعارض الفنية، وأنشطة الأطفال، والعروض المسرحية، والألعاب الضوئية، إلى جانب مشاركة عدد من الفرق الفنية، ونجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.