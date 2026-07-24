نسمة عبد العزيز فى "صيف الأوبرا" 2026

تتوالى ليالى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء 29 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج باقة من أشهر المؤلفات العربية والغربية التى أعيدت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها اللى بالى بالك، الفن، البخيل وأنا، الدنيا ريشة، حرمت أحبك، على رمش عيونها، كراكشنجى، النصر، 3 دقات، مافيا، حارة السقايين، سهر الليالى، تيكو تيكو إلى جانب مختارات من الأغانى والموسيقى الفلكلورية وغيرها.

ويأتى الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 الذى يواصل احتفاءه بمختلف ألوان الموسيقى والغناء فى إطار رسالة الأوبرا الرامية إلى نشر الثقافة الفنية الجادة وتعزيز أثرها فى المجتمع.

Reda El Wakil