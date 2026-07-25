آيتن عامر تخوض تجربة درامية جديدة بمسلسل "بيبي شارك" 10 حلقات

تستعد النجمة آيتن عامر لخوض تجربة درامية مشتركة جديدة، تجمعها بالفنان السعودى إبراهيم الحجاج، تحمل عنوان "بيبي شارك"، والذي يعد من أبرز الأعمال المنتظرة، في ظل مشاركة نخبة من النجوم وفريق عمل مميز، إلى جانب تقديم قصة تحمل العديد من المفاجآت، ويراهن عليه الثنائي لتقديم تجربة مختلفة.

ويعد "بيبي شارك" أحد الأعمال المنتظرة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بطلاه في مصر والسعودية، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول العمل، خاصة أنه يجمع بين نجمين يمتلكان قاعدة جماهيرية واسعة، في أول تعاون يجمعهما على الشاشة.

مسلسل بيبى شارك يتولى إخراجه المخرج إيلي السمعان، وينتجه المنتج جمال سنان، الذي يواصل تقديم أعمال درامية ضخمة تستهدف الجمهور العربي.

ومن المقرر عرض مسلسل "بيبي شارك" عبر منصة شاهد وشبكة قنوات MBC، ضمن خطة المنصة لتقديم إنتاجات عربية جديدة تجمع بين الجودة الفنية والعناصر الجماهيرية، وهو ما يرفع سقف التوقعات تجاه العمل قبل انطلاق تصويره. ويحمل المسلسل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات، إذ يسعى صناعه إلى تقديم تجربة درامية مختلفة، تجمع بين التشويق والإيقاع السريع، مع الاعتماد على عناصر إنتاجية متميزة وفريق عمل يضم أسماء بارزة أمام الكاميرا وخلفها.

ويأتي المسلسل استكمالًا لمسيرة آيتن عامر الناجحة في الدراما الخليجية، بعدما شاركت خلال السنوات الماضية في عدد من الأعمال التي حققت أصداءً إيجابية، وأسهمت في تعزيز حضورها لدى الجمهور الخليجي، لتواصل من خلال "بيبي شارك" ترسيخ مكانتها في الإنتاجات العربية المشتركة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي أبطال العمل، إلى جانب الكشف عن تفاصيل القصة وموعد عرضه الرسمي، في الوقت الذي يواصل فيه فريق الإنتاج وضع اللمسات النهائية استعدادًا لانطلاق التصوير، تمهيدًا لطرح المسلسل عبر شاشات MBC ومنصة شاهد. فيما تُجرى عمليات التصوير في العاصمة السعودية الرياض، حيث يتكون من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة التي تحظى بإقبال متزايد من الجمهور خلال السنوات الأخيرة.