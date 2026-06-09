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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرقتنا حلوة وجميلة.. أيتن عامر تدعم منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

أيتن عامر تدعم المنتخب المصري قبل مواجهة بلجيكا
أيتن عامر تدعم المنتخب المصري قبل مواجهة بلجيكا
علا محمد

حرصت الفنانة أيتن عامر على دعم وتشجيع المنتخب المصري في مباراته القادمة أمام بلجيكا، ونشرت صورة مُصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجمعها مع لاعبي منتخب مصر.


وعلقت أيتن على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" قائلة: "بسم اللّٰه الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة ، الصلاة على الزين
الصلاة على الزين فرقتنا حلوة و جميلة
استرها معانا يارب".

خضع عدد من لاعبي منتخب مصر لإجراءات الكشف عن المنشطات داخل مقر إقامة البعثة في مدينة سبوكين الأمريكية، ضمن البروتوكولات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وشهد معسكر الفراعنة حضور وفد طبي تابع لـ"فيفا"، حيث تم اختيار مجموعة من اللاعبين بشكل عشوائي لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن المنشطات، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية المعتادة التي تسبق البطولات الكبرى.

وتُجرى هذه الاختبارات بصورة مفاجئة ودون إخطار مسبق للمنتخبات المشاركة، إذ يحق للجان المختصة سحب عينات من اللاعبين في أي وقت قبل البطولة أو أثناء منافساتها.

وعلى الجانب الفني، واصل منتخب مصر استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشواره بالمونديال، بعدما خاض الفريق أولى حصصه التدريبية على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وتضمن المران فقرات بدنية وفنية متنوعة، قبل أن يختتم الجهاز الفني التدريب بتقسيمة بين اللاعبين شهدت حماسًا كبيرًا، وانتهت بتفوق الفريق الذي ضم محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وياسر إبراهيم والمهدي سليمان وحسام عبد المجيد ومحمود صابر وهيثم حسن وطارق علاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات بتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

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