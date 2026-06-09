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تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

أجرى لاعبو منتخب مصر المتواجدين في مدينة سبوكين استعدادا لكأس العالم تحليلا لكشف المنشطات، حيث تواجد وفد طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم وقام بإجراء تحليل لعدد من اللاعبين بعد اختيارهم بشكل عشوائي .

ومن المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل و خلال البطولات.

تدريب منتخب مصر

وقد خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الأول في ملعب جامعة جونزاجا بسبوكين بالولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لمواجهة بلجيكا، يوم 15 يونيو الحالي، في الجولة الأولى لافتتاح مباريات كأس العالم 2026.

بدأ المران بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية، وتقسيمة في نهاية المران، شهدت فوز فريق محمود تريزيجيه وعمر مرموش وياسر إبراهيم والمهدي سليمان وحسام عبدالمجيد ومحمود صابر وهيثم حسن وطارق علاء.

منتخب مصر مدينة سبوكين كأس العالم كشف المنشطات

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