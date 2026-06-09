مدرب بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر: نسجل في المتوسط 3 أهداف بالمباراة

أكد رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، في تصريحات صحفية، أن فريقه يمتلك قوة هجومية كبيرة قبل مواجهة منتخب مصر، مشيرًا إلى أن المعدل التهديفي للفريق يصل إلى 3.2 هدف في المباراة الواحدة.

وقال جارسيا إن المنتخب البلجيكي قادر على مفاجأة الجميع في البطولة، موضحًا أن الضغوط والتوقعات ليست عائقًا أمام اللاعبين، بل قد تكون دافعًا لتقديم أداء أفضل.

وأضاف مدرب بلجيكا أن وصف فريقه بـ“الأقل حظًا” قد يناسبه في بعض الأحيان، معتبرًا أن ذلك يمنح اللاعبين حرية أكبر داخل الملعب ويخفف من الضغوط الإعلامية.

مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة منتخب مصر في افتتاح مشواره بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

