التحضيرات مستمرة.. تصريحات قوية من قائد بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر

أكد يوري تيليمانس، قائد منتخب بلجيكا، في تصريحات صحفية، أن فريقه ما زال بحاجة إلى بعض التفاصيل الفنية قبل خوض المباراة الأولى أمام منتخب مصر، مشددًا على أهمية التركيز خطوة بخطوة خلال البطولة.

وقال تيليمانس إن المنتخب البلجيكي يجب أن يكون واقعيًا في تقييم جاهزيته، موضحًا أن التحضيرات لا تزال مستمرة من أجل الوصول لأفضل مستوى ممكن قبل بداية المنافسات الرسمية.

وأضاف قائد منتخب بلجيكا أن التفكير الآن ينصب على كل مباراة بشكل منفصل، مؤكدًا أن التعامل مع البطولة بهذه الطريقة هو ما سيحدد مدى قدرة الفريق على التقدم والوصول لأبعد نقطة ممكنة.

مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة منتخب مصر في افتتاح مشواره بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.