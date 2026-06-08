طارق الأدور: التعادل أو الفوز على بلجيكا يفتح أبواب التأهل أمام الفراعنة

أكد الناقد الرياضي طارق الأدور أن مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم تمثل اختبارًا صعبًا للفراعنة، مشيرًا إلى أن البداية القوية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار أي منتخب خلال البطولة.

مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا

وقال الأدور فى تصريحات إذاعية، إنه لم يكن يتمنى وقوع منتخب مصر في مواجهة بلجيكا خلال المباراة الأولى، موضحًا أن تحقيق نتيجة إيجابية في الافتتاح يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ويزيد من فرصهم في استكمال المشوار بنجاح.

وأضاف الناقد الرياضي أن تكرار النتيجة الكبيرة التي حققها المنتخب البلجيكي أمام تونس في إحدى نسخ كأس العالم أمر مستبعد أمام المنتخب المصري، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون من الخبرات والإمكانات ما يؤهلهم لتقديم مباراة قوية.

وأشار الأدور إلى أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام بلجيكا سيكون خطوة مهمة للغاية نحو التأهل إلى الدور الثاني، لافتًا إلى أن فرص الصعود قد تصل إلى 90% إذا نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز أو التعادل في المباراة الافتتاحية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التركيز منذ الدقيقة الأولى، مشددًا على أن بطولة كأس العالم لا تعترف إلا بالمنتخبات القادرة على استغلال الفرص والتعامل مع الضغوط بأفضل صورة ممكنة.