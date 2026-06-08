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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الشناوي يرفع سقف الطموحات: حلمي التتويج بكأس العالم مع منتخب مصر

الشناوي
الشناوي
محمد بدران

أكد محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى منتخب مصر، أن حلمه الأكبر يتمثل في التتويج ببطولة كأس العالم، وذلك قبل مشاركة "الفراعنة" في النسخة المقبلة من البطولة.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): "بالنسبة لي، أطمح إلى الفوز بكأس العالم. الأمر بالتأكيد صعب، لكن هدفي وطموحي يتمثلان في المشاركة في البطولة والتتويج بها".

وأضاف قائد المنتخب المصري أنه يدرك جيدًا حجم المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة في المونديال، مشيرًا إلى أن اللاعبين يتحدثون باستمرار عن أهمية تقديم أفضل مستوى ممكن خلال البطولة.

وأوضح الشناوي أن المنتخب المصري يسعى للتقدم خطوة بخطوة، قائلًا: "أدرك تمامًا قوة المنتخبات المشاركة. نحن نتحدث فيما بيننا ونسعى لتجاوز الدور الأول خطوة بخطوة".

واختتم حارس الفراعنة تصريحاته بالتأكيد على طموحه الكبير، مضيفًا: "إذا سألتني عن حلمي، فسأقول إنه التتويج بكأس العالم"، في رسالة تعكس ثقة وإصرار لاعبي المنتخب المصري قبل خوض غمار البطولة العالمية.

محمد الشناوي كأس العالم طموحات حارس مرمي منتخب مصر

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