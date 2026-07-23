إيركايرو تنقل جميع رحلاتها إلى مطار أسطنبول وتعتزم زيادة الرحلات بنهاية العام

أعلنت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عن نقل جميع رحلاتها لتركيا إلى مطار إسطنبول الدولي ، في إطار خطتها المستمرة لتعزيز حضورها بالأسواق الدولية وتوسيع شبكة وجهاتها بما يلبي النمو المتزايد في الطلب على السفر.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تؤكد نجاح استراتيجيتها الطموحة للتوسع الإقليمي والدولي.

وبدأت الشركة تشغيل أولى رحلاتها من وإلى مطار إسطنبول الدولي في 23 يوليو الجاري، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة توسعها، حيث تُسير رحلة يومية منتظمة بين القاهرة وإسطنبول، بما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة، ومستويات أعلى من الربط الجوي، وتجربة سفر متكاملة بين مصر وتركيا عبر أحد أهم مراكز الطيران العالمية.

ويأتي هذا التوسع في إطار شراكة استراتيجية والتي تستهدف دعم حركة السياحة والسفر والأعمال، إلى جانب تنشيط التبادل التجاري والاستثماري والثقافي، بما يعكس الدور المتنامي الذي تضطلع به إيركايرو في دعم حركة النقل الجوي الإقليمية والدولية.

واستكمالًا لخطة الشركة التوسعية، تعتزم إيركايرو إطلاق رحلات مباشرة بين إسطنبول وشرم الشيخ اعتبارًا من 26 أكتوبر 2026، يليها تشغيل رحلات مباشرة إلى الغردقة اعتبارًا من 26 ديسمبر 2026، بما يعزز الوصول إلى أهم المقاصد السياحية المصرية على البحر الأحمر، ويدعم نمو الحركة السياحية الوافدة من السوق التركية والأسواق المرتبطة بها.

وبنهاية عام 2026، ستقوم إيركايرو بتشغيل 11 رحلة أسبوعيًا بين إسطنبول ومصر، تربط المسافرين بثلاث وجهات رئيسية هي القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، و الحجوزات متاحة بالفعل حاليا على جميع الرحلات، الأمر الذي يوفر للمسافرين سرعة الحجز وخيارات متنوعة على مدار العام.

وبهذه المناسبة، قال حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيركايرو: “يمثل انتقال جميع رحلات إيركايرو لتركيا إلى مطار إسطنبول الدولي خطوة ضمن إستراتيجية الشركة، تؤكد التزامنا بمواصلة التوسع في الأسواق الدولية من خلال التعاون مع أبرز المطارات العالمية، بما يسهم في تعزيز شبكة خطوطنا الدولية، ورفع كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتقديم مستويات متقدمة من الربط الجوي والخدمات التي تلبي تطلعات عملائنا.”

وأضاف:"ويعكس هذا التوسع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز الربط المباشر بين مصر وتركيا، ليس فقط من خلال القاهرة، وإنما أيضًا عبر المقاصد السياحية المصرية الأكثر جذبًا مثل شرم الشيخ والغردقة، بما يدعم حركة السياحة الوافدة، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، إلى جانب الإسهام في تنمية الحركة التجارية والاستثمارية ."

وأكد شريف أن إيركايرو تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة، من خلال إضافة وجهات دولية جديدة، وزيادة السعات التشغيلية على الأسواق الواعدة، بما يعزز من تنافسية الشركة ويواكب النمو المتسارع في حركة السفر إقليميًا ودوليًا.

وتواصل إيركايرو الاستثمار في تحديث أسطولها، وتطوير بنيتها التشغيلية، وتسريع برامج التحول الرقمي، والارتقاء بتجربة المسافرين، انطلاقًا من التزامها بتقديم خدمات نقل جوي آمنة وموثوقة وعالية الكفاءة، بما يدعم أهداف الدولة المصرية في تنمية قطاعي الطيران المدني والسياحة، ويعزز مكانة إيركايرو كواحدة من أسرع شركات الطيران المصرية نموًا في الأسواق الإقليمية والدولية.