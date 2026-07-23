محافظ الغربية: ضربة استباقية جديدة لمافيا السوق السوداء.. إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية في توجيه ضربة استباقية جديدة لمحاولات تهريب السلع، بعدما تمكنت من إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر مسعرة جبريًا كانت مخصصة ضمن حصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة، وذلك قبل إعادة طرحها داخل محافظة الغربية بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، في واقعة كشفت يقظة الأجهزة الرقابية وسرعة تعاملها مع المعلومات الواردة.

حملات تموينية بالغربية

وجاء في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والاتجار غير المشروع.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لحماية الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع جميع صور الاحتكار والتلاعب، وأن الحملات التموينية ستتواصل بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

ردع مخالفين

وكانت معلومات قد وردت إلى المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تفيد بقيام إحدى السيارات بتهريب كميات كبيرة من السجائر المسعرة جبريًا والمخصصة لحصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة تمهيدًا لإعادة بيعها داخل الغربية بأسعار تزيد على السعر الرسمي. وعلى الفور وجه وكيل الوزارة بسرعة فحص المعلومات وتشكيل حملة تموينية مكبرة، حيث جرى تنفيذ الحملة بدائرة إدارة تموين كفر الزيات برئاسته، وبمشاركة الأستاذ أحمد فتحي مدير الإدارة، والأستاذ أحمد مبروك رئيس الرقابة التموينية، والأستاذ محمد العطار مفتش الرقابة التموينية، والأستاذة منى فوزي مفتشة الرقابة التجارية، والأستاذ سعيد العربي بقسم الرقابة التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة محملة بـ18 ألف علبة سجائر، بينها 9500 علبة “كليوباترا الملكة” و8500 علبة “كليوباترا جولد”، قبل طرحها بالسوق السوداء.

محاضر وغرامات فورية

ومن جانبه، أكد المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية تواصل تنفيذ الضربات الاستباقية لمواجهة محاولات تهريب السلع والاتجار بها خارج القنوات الشرعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، موضحًا أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع أنحاء المحافظة لضمان الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين.