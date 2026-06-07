نادر السيد: محمد الشناوي تاريخ كبير ولكن هذا وقت مصطفى شوبير

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراة مصر والبرازيل الودية والتي انتهت بفوز البرازيل بهدفين مقابل هدف.

وقال نادر السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مباراة مصر والبرازيل تجربة قوية ومميزة وناجحة لمنتخب مصر قبل كأس العالم ومنح حسام حسن مرونة قوية قبل كأس العالم.

وأضاف أن الثقة هو أهم مكسب للاعبي المنتخب أمام البرازيل والاحتكاك بمنتخبات قوية، مباراة البرازيل تجربة قوية.

وتابع أن حسام حسن لم يلعب مباراة دفاعية أمام البرازيل، مصطفى شوبير سيكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر في كأس العالم.

وواصل: نحترم ما قدمه محمد الشناوي ولكن هذا وقت مصطفى شوبير، مصطفى زيكو لاعب جيد لكن مازال الحكم عليه مبكرًا من مباراتين ولكنه هو لاعب جيد لكنه لاعب جيد.