معجب بقدراته.. شبانة يكشف عن رأي عموتة في عمرو الجزار بالأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يواصل تحركاته لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من خلال التفاوض مع محمد عبدالمنعم، مدافع نيس الفرنسي، للعودة إلى صفوف القلعة الحمراء.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الأهلي يفاوض محمد عبدالمنعم، لاعب نيس الفرنسي، من أجل العودة لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأضاف: "المفاوضات بين الأهلي ومحمد عبدالمنعم تُدار في سرية تامة، من أجل حسم الصفقة بعيدًا عن الأضواء".

وتابع شبانة: "هناك إعجاب كبير من المغربي حسين عموتة بقدرات عمرو الجزار، حيث أصر على متابعته خلال الفترة الماضية في التدريبات، بعدما ظهر اللاعب بمستوى جيد ولفت الأنظار بأدائه".