صاروخ يصيب محطة كهرباء قرب المفاعل النووي في بوشهر الإيرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية، جنوب البلاد، تعرضت للإصابة بصاروخ، في تطور يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية والهجمات المتبادلة في المنطقة.

وذكرت التقارير أن الصاروخ أصاب منشأة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من محطة بوشهر النووية، دون أن تتوافر حتى الآن معلومات رسمية تفصيلية بشأن طبيعة الأضرار أو الخسائر البشرية المحتملة جراء الحادث.

وتكتسب محطة بوشهر للطاقة النووية أهمية استراتيجية، باعتبارها واحدة من أبرز المنشآت النووية الإيرانية، كما تعد محطة رئيسية لإنتاج الكهرباء في البلاد.

ويثير وقوع ضربة في محيطها اهتمامًا واسعًا، نظرًا لحساسية المنشآت النووية والمخاوف المرتبطة بسلامتها في أوقات النزاعات العسكرية.

ولم تتضح حتى الآن الجهة التي تقف وراء إطلاق الصاروخ، كما لم يصدر تأكيد رسمي مستقل يوضح ملابسات الحادث أو طبيعة الهدف الذي تعرض للإصابة.

وتبقى المعلومات المتداولة أولية إلى حين صدور بيانات رسمية من السلطات الإيرانية والجهات المختصة.

ويأتي الحادث في ظل تصعيد عسكري متزايد، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات واستهداف منشآت حيوية داخل إيران. ويثير استهداف منشآت قريبة من المواقع النووية مخاوف إضافية تتعلق بالسلامة العامة والبيئة، حتى في حال عدم تعرض المنشأة النووية نفسها لضربة مباشرة.

وتترقب الأوساط الدولية مزيدًا من التفاصيل حول الحادث، خصوصًا بشأن موقع محطة الكهرباء المستهدفة وحجم الأضرار التي لحقت بها، وما إذا كان الهجوم قد أثر على عمليات محطة بوشهر النووية أو إمدادات الكهرباء في المنطقة.