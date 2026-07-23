هجوم أمريكي بصاروخ يستهدف محطة كهرباء قرب محطة بوشهر للطاقة النووية

أفادت تقارير إعلامية بوقوع هجوم أمريكي بصاروخ استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي إيران، في تطور يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فإن الضربة استهدفت منشأة لتوليد الكهرباء بالقرب من المجمع النووي في بوشهر، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجوم أو ما إذا كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

وتكتسب محطة بوشهر للطاقة النووية أهمية استراتيجية، باعتبارها المنشأة النووية الرئيسية لإنتاج الكهرباء في إيران، ما يجعل أي هجوم يقع في محيطها موضع اهتمام ومراقبة دولية واسعة، خصوصًا في ظل المخاوف المرتبطة بأمن المنشآت النووية وسلامتها.

ولم تتضح، وفق المعلومات المتاحة، هوية الجهة التي نفذت الضربة بشكل مستقل، كما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي شامل بشأن طبيعة الهدف أو حجم الأضرار. ومن ثم، تظل المعلومات المتداولة أولية إلى حين صدور بيانات رسمية من السلطات الإيرانية أو الجهات المعنية.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد عسكري متواصل، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق العمليات العسكرية واستهداف منشآت حيوية داخل الأراضي الإيرانية. ويثير أي استهداف لمنشآت تقع بالقرب من المواقع النووية مخاوف إضافية بشأن سلامة العاملين والسكان والبيئة، حتى في حال عدم إصابة المنشأة النووية نفسها بصورة مباشرة.

وتتجه الأنظار إلى ما ستعلنه السلطات الإيرانية بشأن الحادث، ولا سيما ما يتعلق بموقع الضربة والخسائر المحتملة، وما إذا كانت محطة بوشهر النووية قد تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالهجوم.

وفي ظل غياب معلومات رسمية مكتملة، يبقى من الضروري التعامل بحذر مع التقارير الأولية، إلى حين التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل الهجوم وتحديد طبيعة المنشأة المستهدفة وحجم الأضرار الناجمة عنه.