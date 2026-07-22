الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد لجنة التراث العالمي لليونسكو 4 قرارات

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبالتوافق، خلال دورتها الثامنة والأربعين المنعقدة حاليا في بوسان، بجمهورية كوريا، 4 قرارات خاصة بفلسطين تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، وهي: مدينة القدس القديمة وأسوارها والبلدة القديمة في الخليل ودير القديس هيلاريون/تل أم عامر في قطاع غزة، وبلدة بتير غرب بيت لحم، المشهد الثقافي في جنوب القدس.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن اعتماد هذه القرارات يعكس الجهد الدبلوماسي الفلسطيني والتنسيق الوثيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والمجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة للحقوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في انتهاكاتها الممنهجة والخطيرة بحق مواقع التراث العالمي والممتلكات الثقافية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات التزوير والتشويه والتدنيس، والانتهاك الصارخ لاختصاصات اليونسكو، ولا سيما في مدينة القدس المحتلة، بما يشمل تقويض حرية العبادة، وحرية الوصول، والحق في التعليم، واستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم الشريف.