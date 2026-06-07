تراجع طفيف للفراعنة بعد السقوط أمام البرازيل.. منتخب مصر يفقد نقاطًا في تصنيف فيفا قبل انطلاق المونديال

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم 3.19 نقطة في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب الهزيمة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن الاستعدادات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.

مصر في المركز 29 عالميًا

ورغم الخسارة أمام منتخب السامبا، حافظ المنتخب الوطني على تواجده ضمن قائمة أفضل المنتخبات عالميًا، حيث يحتل حاليًا المركز التاسع والعشرين برصيد 1562.37 نقطة، قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في نهائيات كأس العالم.

هزيمة ودية أمام البرازيل في البروفة الأخيرة

وكان منتخب مصر قد خسر أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند الأمريكية، في آخر تجربة ودية للفراعنة قبل خوض منافسات المونديال.

وسجل هدفي المنتخب البرازيلي كل من برونو جيماريش في الدقيقة السابعة، وإندريك في الدقيقة 52، بينما أحرز مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

تشكيل منتخب مصر أمام البرازيل

دخل المدير الفني حسام حسن المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – مصطفى زيكو – محمود حسن تريزيجيه – هيثم حسن.

خط الهجوم: عمر مرموش.

الفراعنة يستعدون لمواجهة بلجيكا في افتتاح كأس العالم

ويستعد منتخب مصر لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي نيوزيلندا وإيران.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبلجيكا يوم 15 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

يبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو، ثم يلتقي منتخب نيوزيلندا يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو.

وتنقل مباريات بطولة كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات beIN SPORTS MAX، بالإضافة إلى منصة beIN CONNECT الرقمية.