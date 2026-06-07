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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البروفة الأخيرة.. 4 مكاسب لـ منتخب مصر في ودية البرازيل

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

منح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الفرصة للعديد من العناصر الشابة في ودية البرازيل التي أقيمت في الساعة الواحدة صباحًا منتصف الليل اليوم الأحد بعيدًا عن فكرة التحفظ بوجود بعض اللاعبين وإهمال البعض كما كان من قبل.

وجاء هذا القرار لمنح العناصر الشابة المزيد من الثقة وكسر رهبة المستطيل الأخضر في كأس العالم 2026 لديهم لخلق نجوم جديدة في جميع المراكز لسد حاجة بعض المراكز ليكون لديه أكثر من أختيار في حالة إصابة أي لاعب .


وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر الوطني مع نظيره البرازيل بفوز السليساو بنتيجة 2-1 في اختبار قوي لكلا المنتخبين حيث تكتسب المباراة أهمية خاصة بعيدًا عن كونها ودية قبل الاستحقاقات الرسمية لكأس العالم في تعد بمثابة بروفة آخيرة لبدء الاستحقاقات رسميًا.

زيكو يواصل التهديف

تألق مصطفى عبدالرؤوف زيكو جناح منتخب مصر الوطني حيث سجل هدف التعادل لصالح الفراعنة بعد تقدم البرازيل ليعطي الثقة مجددًا للاعبي المنتخب الوطني قبل أن يسجل لاعبو السليساو الهدف الثاني وتنتهي المباراة بفوز البرازيل.

حراسة المرمى في أمان بعد تألق شوبير

نجح مصطفى شوبير في التصدي للعديد من الهجمات الحاسمة في مباراة البرازيل ليمنع السليساو من تحقيق الفوز بنتيجة ثقيلة لينتهي المطاف بنتيجة 2-1 فقط.
2026.

إعطاء الثقة لـ حمزة عبدالكريم

نال حمزة عبدالكريم لاعب فريق شباب برشلونة إعجاب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني وانتهى الأمر بوجوده في القائمة الرئيسية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.

ودفع العميد حسام حسن بـ حمزة عبدالكريم في مباراة البرازيل الودية لإعطائه مزيد من الثقة للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية لكأس العالم وذلك بحلول الدقيقة 85 وأكتفى عبدالكريم بلمس الكرة 3 مرات فقط حيث لم تتيح له الفرصة في التسديد على المرمى.


إختفاء نغمة منتخب صلاح

لم يعد يقتصر الأمر على وجود نجم ليفربول السابق ومنتخب مصر الحالي محمد صلاح بل يجهز العميد حسام حسن اسلاحته بأكثر من أختيار ليضمن طرق هجومية فعالة تجعل الأمور متوازنة في حالة إصابة صلاح.


أرقام محمد صلاح أمام البرازيل

لم يساهم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح دفاعيًا إلى جانب التدخلات في مباراة البرازيل كما أُتيحت له الفرصة في المراوغة لـ ثلاث فرص فقط إلى جانب خسارة الأستحواز حيث لم يتعدى ال7 في المئة وختامًا لم يقدم صلاح تمريرات حاسمة وتسديدات على المرمى في مباراة السليساو.

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