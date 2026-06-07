انفراجة جديدة.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمة مستحقات صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.

و كتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. :مصدر بالزمالك: انفراجة في أزمة حل مستحقات صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.

وفي نفس السياق أكد الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي لتسوية المستحقات المالية الخاصة بالمغربي صلاح مصدق، والتي تبلغ 809 آلاف دولار.

وأكمل حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس، بموجب الاتفاق، سيحصل اللاعب على 50% من مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتقاضى المبلغ المتبقي مطلع شهر أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تتخذ المحكمة الرياضية قرارها بشأن عقوبة إيقاف القيد التأديبي عقب الانتهاء من إجراءات التسوية بشكل رسمي.