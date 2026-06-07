ممدوح عباس يكشف حقيقة تبرعه بـ 2.5 مليون دولار للزمالك

أكد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي عدم تبرعه للنادي بأي مبلغ دولار لحل أزمة القيد.

وقال ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : مصادر الزمالك التي أعلنت أنني سأساهم بمبلغ دولاري لحل أزمة التعاقدات كاذبة، وكفى حشر اسمي في مشاكل النادي.

تبرع ممدوح عباس

ياتى ذلك بعدما كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل نادي الزمالك أن ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، وعد مجلس إدارة القلعة البيضاء بالمساهمة بمبلغ 2.5 مليون دولار، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم النادي ماليًا خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن هذا الوعد يأتي ضمن مساعي إدارة الزمالك لتوفير السيولة اللازمة والمساهمة في تسوية عدد من الملفات المالية المهمة، بينما تواصل الإدارة العمل على إيجاد حلول نهائية للأزمات القائمة خلال الفترة المقبلة.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية حادة أدت لوقف القيد أكثر من مرة على خلفية قضايا متراكمة في الفيفا دون التوصل لحل نهائي مما يجعل الفريق مهدد بعدم المشاركةفي البطولات القارية.